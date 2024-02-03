В ночь на 3 февраля российские военные атаковали Украину 14-ю БПЛА типа "Шахед" и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. Силами и средствами ПВО было уничтожено 9 дронов-камикадзе врага.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что значительная часть "Шахедов" была направлена по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине. При этом мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожили 9 вражеских БПЛА в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.

Напомним, вчера ночью россияне выпустили по Украине 24 "Шахеда". Силы ПВО сбили 11 дронов. Еще семь беспилотников не достигли своих целей.

При этом из-за атаки "Шахедов" в Кривом Роге в результате удара беспилотников под землей оказались заблокированы горняки двух шахт - около ста человек. Также после удара БПЛА в городе пропал свет у ста тысяч абонентов. Сейчас вернули электричество 60 тысячам.

Позже сообщили, что в Кривом Роге подняли на поверхность всех 113 горняков, которые были заблокированы.