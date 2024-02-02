Украинцы покупают сбитые российские беспилотники, что может быть опасно из-за наличия в них GPS-трекера.

Об этом пишет известный специалист по связи и радио-технологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" в своем телеграм-канале.

"Уже год мы находим на "Орланах" GPS-трекеры, которые передают координаты через сеть мобильной связи. Сейчас любой пехотинец знает, сколько стоит "Орлан", и многие не сдают их, как положено, а тянут к себе на хранение. Если не снять этот трекер, вас отследят и уничтожат. Я не смогу убедить вас сдавать трофеи, но думайте головой, что делаете", – написал он.

Бескрестнов также объяснил, что при отключении бортового питания "Орлана" трекер переходит на внутренний автономный аккумулятор. По словам эксперта, за такими "птичками" выстраивается очередь из коллекционеров.

"Я видел, как люди поменяли "Орлан" на 8 Мавиков для своего подразделения. И еще очередь стояла. То есть 25 тысяч долларов за трофей легко. Ими не торгуют, меняют на то, чем дальше воюют. Это нарушение приказов, но осуждать военных я не могу. Они выживают, как могут", – добавил он.

Ранее мы писали, что РФ начала использовать FPV-дроны с машинным зрением и автозахватом цели.

Также внутри одного из "Шахедов", сбитых во время массированной атаки россиян, обнаружили пауэрбанк и некое устройство с сим-картой одного из украинских операторов. Сообщалось, что устройство могло использоваться для корректировки полета дрона через мобильную сеть.