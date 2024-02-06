Ночью в Харьковской области россияне нанесли удары по Золочеву Богодуховского района.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате удар разрушен трехэтажный отель. Под завалами, по предварительным данным, находится человек, еще трех человек спасли (двух женщин и мужчину). Также есть возгорание фасада магазина.

Идет ликвидация последствий ударов.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наиболее сложная ситуация на Авдеевском и Купянском направлении. Также вчера Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней - до 14 мая.

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