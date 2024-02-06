Анализируем итоги 713-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Ситуация в Авдеевке для ВСУ продолжает ухудшаться, сообщил вчера вечером украинский военный паблик Deep State. По его данным, российские войска снова продвинулись в северной части города.

Они фокусируются на закреплении в старой Авдеевке и дачном поселке возле коксохимзавода. Кроме того, российские войска пытаются занять мост над железной дорогой.

В целом россияне пытаются, очевидно, переразать главную дорогу по которой идет снабжение гарнизона в южной части города.

По данным военного обозревателя Bild Юлиана Рёпке, положение в Авдеевке начинает напоминать Бахмут.

"Российские войска проникают глубже в город, стремясь отрезать угольный (коксохимический - Ред.) завод от остальной части города. Кроме того, по мере усиления уличных боев соотношение потерь все меньше и меньше в пользу Украины. Бахмут 2.0" - написал журналист в Х.

А вот американский "Институт изучения войны" сообщает, что украинские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Невельского (к юго-западу от Авдеевки). Такой вывод эксперты сделали из опубликованного военными пабликами видео.

Сложная ситуация на участке Северска-Кременной. Deep State сообщает, что россияне продвинулись с востока к Тернам-Ямполовке, а также пошли в крупную атаку в Белогоровке Луганской области.

Украинский военный с позывным "Алекс" рассказал, что бой там длился почти сутки, до двух часов сегодняшней ночи. По его данным, россияне смогли захватить позиции у промзоны, но затем ВСУ отбили часть из них.

Также "Институт изучения войны" пишет, что российские войска недавно продвинулись к северу от недавно захваченного Веселого под Северском.

Также российские паблики сообщают о своем продвижении под Бахмутом - вглубь Ивановского и в посадках вокруг села. Они же пишут, что ВСУ при этом контратаковал южнее, между Клещеевкой и Ивановским, выбив российские подразделения из части посадок.

В Украине этого не комментировали.

В "ДНР" сегодня заявили, что захватили ряд позиций ВСУ к северу от Приютного на Времьевском выступе. Заявляется, что россияне продвинулись в районе прудов. Украина этого также не подтверждала. При этом на карте Deep State отображены российские атаки к северу от Приютного.

ВСУ сегодня заявили о рейде к побережью Крыма в Черном море.

Судя по видео, бойцы на лодках приплыли к добывающей платформе, вошли на нее, заминировали, а затем взорвали. Заявляется, что при этом было уничтожено оборудование по запуску дронов. Когда была проведена операция, не уточняется.

Напомним, в сентябре 2023 года ГУР заявляла, что высаживалась на несколько вышек и взяла там несколько трофеев. Россияне тогда заявляли, что нанесли удар по группе ГУР, и постоянного присутствия украинских сил на вышках нет.

В Золочеве Харьковской области сегодня ночью под удар С-300 попал трехэтажный отель. Здание разрушено. Из-под завалов извлекли тело двухмесячного мальчика. Травмированы три женщины - в том числе и мать погибшего ребенка.

Россияне сегодня заявили о последствиях украинских ударов по НПЗ. Из-за атак украинских дронов в январе нефтеперегонные заводы уменьшили переработку на 4% - в сравнении с январем 2023 года.

"Главными факторами снижения стали ремонты, а также вывод из строя некоторых установок из-за участившихся атак беспилотников", - сообщил "Коммерсант".

Ранее ВСУ атаковали завод "Новатек" на побережье Балтийского моря и Волгоградский НПЗ. А также несколько других предприятий, но там о серьезном ущербе не сообщалось.

Военные перспективы

Владимир Зеленский в своем вчерашнем обращении снова намекнул на отставку главкома Валерия Залужного. Он заявил, что Украине нужна кадровая перезагрузка по многим направлениям, а также "сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере".

Тем временем на Западе, судя по их риторике ведущих СМИ, от задуманной на Банковой кадровой перезагрузки не в восторге.

Британская Times сегодня назвала Залужного "Железным генералом" и обвинила Зеленского в попытке убрать более популярного конкурента. Издание сообщает, что "президент видит в главнокомандующем своей армии потенциального соперника и, возможно, готовится его уволить".

Times пишет, что "Залужный по прозвищу "Железный генерал" сегодня может похвастаться 88 процентами поддержки". В отличие от Зеленского - "лучшего продавца в стране" (the country’s most effective salesman) - который имеет рейтинг одобрения 62 процента.

По мнению газеты, в Украине идет "не слишком сдержанная борьба за власть", которая может "отшатнуть западных союзников". "Публичные ссоры ослабляют поддержку Запада и поощряют российские силы вторжения", - говорится в статье.

Отметим, что уже прошло более недели с того момента, как, согласно данным СМИ, президент предложил главкому подать в отставку. И пообещал уволить в ближайшее время не только Залужного, но и других генералов.

Но пока никаких решений не следует, хотя президент уже и сам подтвердил, что их готовят. Почему Зеленский медлит с отставкой Залужного - мы разбирались в отдельном материале.

Помимо темы Залужного, на Западе продолжают обсуждать нехватку личного состава у ВСУ. По данным New York Times, они начали перебрасывать на фронт войска из тыловых частей, чтобы укомплектовать поредевшие пехотные подразделения.

"Сейчас у нас нет достаточного количества техники и людей, чтобы перейти в наступление. Поэтому главная задача на данный момент – удержать текущие позиции", – цитирует газета замкомандира батальона 47-й бригады Александра Ширшина (бригада воюет под Авдеевкой, ситуацию с которой мы разбирали выше).

Законопроект о мобилизации

Разговоры о нехватке личного состава на фронте многие западные СМИ прямо увязывают с новым законопроектом о мобилизации.

Сегодня Рада приблизила сроки его принятия в первом чтении, ограничив подачу альтернативных законопроектов. Это позволит поставить документ на голосование уже на этой неделе.

При этом не прекращается критика законопроекта - как со стороны нардепов, так и от экспертов парламента. Свои развернутые выводы по документу сегодня опубликовало Главное научно-экспертное управление Верховной Рады. Оно раскритиковало 12 ключевых положений законопроекта.

1. Новацию о "мерах влияния" (ограничение правом вождения ТС, арест счетов и ценностей) ГНЭУ называет "принуждением лица государством". Юристы Рады пишут, что с этой новацией невозможно согласиться, потому что к данному виду ответственности лиц, уклоняющихся от мобилизации, хотят привлекать вне рамок существующих в законодательстве механизмов. Эти "меры влияния" не подпадают ни под гражданскую, ни под административную, ни под уголовную ответственность. Принятие таких мер даже по решению суда вызывает замечания, так как у государства уже есть механизмы привлечения к ответственности нарушителей закона. Применение этих мер влияния не имеет альтернатив. Не учтено, что такое требование ТЦК может быть незаконным (например, лицо имеет отсрочку или стоит на спецучете). ГНЭУ делает вывод, что "фактически предлагаемые нормы не предполагают никакой защиты гражданина от беспредела органов власти, что не соответствует правовому демократическому государству, даже ... в перид военного положения".

Запрет на управление транспортным средством в нынешнем законодательстве является мерой обеспечения уголовного производства. В порядке админпроизводства такие меры не применяются. "Тем более, такое ограничение не может применяться ко всем без исключения гражданам, которые не выполнили требования закона о мобилизации (в редакции проекта) независимо от обстоятельств", - считает ГНЭУ. А также критикует то, что вождение ТС может быть основным источником дохода для гражданина, а эта норма лишит его средств к существованию.

Арест средств и ценностей граждан используется как следствие неисполненя должником имущественных обязательств, а не в качестве меры влияния для исполнения требований представителей органов власти. Не допустим арест средств, которые размещены в НБУ и иностранных банках, отмечает ГНЭУ. И делает вывод - эта норма может лишить граждан Украины права на соцзащиту.

Также ГНЭУ отметило, что в проекте есть норма о том, что "меру влияния" можно оспорить в течение 15 дней, что все равно означает, что решение суда вступает в силу немедленно. Кроме того, как уже отмечала "Страна" судебное решение выглядит простой формальностью, так как "суд без исследования всех обстоятельств обязан узаконить изложенную в заявлении ТЦК позицию, независимо от ее обоснованности, что является недопустимым", - отмечает ГНЭУ.

2. Требование регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста - неполное. Непонятно, какая система будет предоставлять такие услуги.

3. Недостаточно четко сформулировано время явки в ТЦК. Непонятно, от какой даты отсчитывать 60 дней для явки в ТЦК.

4. Не сказано, каким образом местные органы власти должны обеспечивать прибытие призывников в ТЦК. ГНЭУ также отмечает, что согласно закону о защите персональных данных, Конституции и международным нормам, лицо может не раскрывать свои персональные данные по требованию органов власти.

5. Под вопросом остается то, каким образом будет проверяться пребывание женщин на военном учете, поскольку только некоторые из них имеют военную обязанность.

6. Законопроект двусмысленно трактует право ТЦК устанавливать обязанность для гражданина, кроме как явиться или уточнить учетные данные.

7. ГНЭУ критикует новую норму о том, что отсрочку получат лица только первой степени родства с лицом, требующим ухода, поскольку на практике на содержании военнообязанного могут быть другие члены семьи, которые не обязательно родственники первого порядка. И в случае призыва кормильца лица, требующие ухода, останутся без помощи.

8. ГНЭУ критикует изъятие из закона нормы о том, что военнообязанный может осуществлять досмотр за родителями жены (мужа), дедушки, бабушки, неполнородных братьев и сестер.

9. Отсутствуют критерии брони для силовиков, что "обусловит непрогнозируемость изменений и правовых отношений в этой сфере".

10. Аспиранты-контрактники должны сохранить право на отсрочку, считает ГНЭУ, так как закон предусматривает равные права на учебу и для бюджетников и для контрактников.

11. Отсутствует правовое регулирование связи с военнообязанными, пребывающими за границей. Непонятно, какой орган за границей будет принимать "требования" ТЦК.

12. ГНЭУ критикует новацию о том, чтобы полиция доставляла военнообязанных в ТЦК, поскольку нет факта осуществления гражданином нарушения, а без решения суда о вине человека никто не может считаться виновным в нарушении.

Тем временем, бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил правительствам стран ЕС депортировать на родину украинцев призывного возраста.

"Это должна быть инициатива по отношению к правительствам в Варшаве, Париже, Праге и где бы они (украинцы призывного возраста - Ред.) ни находились. Эти правительства должны помочь Киеву их депортировать", - заявил Скшипчак.

МИД Польши прокомментировал эту идею и заявил, что Варшава осознает всю сложность этой темы для Украины, а вопрос возвращения домой украинских мужчин стоит урегулировать на европейском уровне.

"По вопросам призыва украинцев, которые находятся за границей, в том числе на территории Польши, мы осознаем текущую ситуацию и проблемы, которые она создает для украинской стороны. Оптимальным решением было бы урегулировать эти вопросы на европейском уровне", - говорится в заявлении МИД Польши по запросу издания.

Напомним, что ранее власти многих европейских стран уже делали заявления, что не будут выдавать Украине лиц призывного возраста.

А в эфире украинского телемарафона за мобилизацию агитируют на примерах 100-летней давности. В сюжете приводится мнение историков, что провал тогдашней мобилизации стал причиной поражения Украинской народной республики в войне с большевиками. Они рассказывают, что тогда, также как и сейчас, больше месяца обсуждали закон о мобилизации, тысячи взрослых мужчин поступали в ВУЗы ради отсрочки, давали взятки, чтоб не идти в армию.

В результате в 1919 году Киев без боя сдали Красной армии.

Помощь Запада

ЕС планирует выделить Украине первый транш из пакета помощи на 50 млрд евро в марте. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Вчера вечером было достигнуто политическое соглашение о выделении Украине 50 миллиардов евро - это большой шаг вперед. Европа верна своему слову. Мы продолжим обеспечивать столь необходимое финансирование и предсказуемость для нашего смелого партнера и перспективного члена. Мы планируем начать выплаты в марте", - написала он в Х.

Подробнее об условиях, выдвинутых ЕС для получения всех 50 млрд, и как Украина будет с ними справляться, мы писали здесь.

А вот в США продолжаются баталии вокруг помощи Киеву и связанного с ним укрепления границы с Мексикой.

Как считает посол Украины в США Оксана Маркарова, в ближайшие три дня должно стать понятно, проголосуют ли в Сенате США за сделку, под которой уже подписался Байден. Туда, напомним, вписано новое финансирование Украины на 60 миллиардов наряду с ужесточением миграционной политики (чего хотят республиканцы).

При этом нардеп Ярослав Железняк ставит под вопрос прохождение законопроекта через Сенат.

"Там нужно 60 голосов... Демократов 50 голосов +1 внефракционная (и она будет за, так как соавтор закона). То есть еще нужно 9 республиканцев. И выглядит так, что даже это будет проблемой.

Но, даже при положительном голосовании Сената, дальше Палата представителей и ничего там не будет", - считает Железняк.

Он напоминает, что Конгресс на днях разойдется на перерыв до 27-го февраля, а затем будет решать вопрос общего бюджета США, сроки по которому истекают 1 марта.

На фоне этого явно углубляющегося тупика лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер, сделал апокалиптический прогноз по Украине.

"Если мы не поможем Украине, Путин пройдётся по всей Украине. Мы проиграем войну, и через несколько лет мы можем воевать в Восточной Европе в составе союзника по НАТО. Американцам это не понравится. Слишком многие республиканцы, включая спикера Джонсона, просто до смерти напуганы Дональдом Трампом. Дональд Трамп сказал: "Ну, подождите, пока я стану президентом". Это займет как минимум год. Украина может исчезнуть", - заявил лидер демократов в Сенате.

Напомним, вчера Трамп публично раскритиковал сенатский законопроект о финансировании Украины, Израиля, Тайваня и южной границы. А спикер Палаты представителей Джонсон говорил, что Палата скорее всего его не утвердит.

Но, несмотря на законодательные проблемы, в США пытаются развернуть производство ключевых боеприпасов - и к октябрю его удвоить, заявил начальник отдела закупок армии Дуг Буш.

Ежемесячное производство 155-мм артиллерийских снарядов планируется увеличить с 28 000 в октябре прошлого года, до 37 000 в апреле 2024 и 60 000 в октябре, 75 000 в апреле 2025 и 100 000 в октябре. А до вторжения РФ было 14 000.

ВСУ, по данным СМИ, выпускают около 2000 снарядов в день, а РФ - 10 000.

В Техасе строится новый завод, который "будет иметь совершенно новый способ изготовления снарядов с использованием совершенно новых технологий, которые мы никогда раньше не использовали".

В то же время интересное заявление по снарядам прозвучало из Европы.

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не выполняет собственные планы поставок Украине артиллерийских снарядов не потому, что не хватает производственных мощностей - а потому что они экспортируют снаряды в другие страны.

"Проблема сегодня состоит не в недостатке мощностей у европейской промышленности. Не то чтобы нам нужно было покупать (снаряды) где-то еще, потому что мы не можем сами произвести. Мы можем произвести. Но важная часть нашей продукции экспортируется в третьи страны", — сказал Боррель в Варшаве после встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

ЕС в прошлом году пообещал до марта поставить Украине один миллион снарядов, но на деле сможет выполнить это обещание максимум наполовину. Поэтому некоторые страны ЕС, в частности, Чехия, предлагают закупить снаряды для Украины за пределами союза.

Боррель в свою очередь предлагает покупателям европейских снарядов уступить их Украине.

"Лучший способ то попробовать сказать остальным: пожалуйста, подождите, вы же не воюете, вы можете подождать сколько-то месяцев — и перенаправить продукцию в Украину. Это — политическое решение, которое должны принять страны союза", — сказал Боррель.

Но примут ли они его - пока вопрос. С учетом того, что многие страны Запада заявляют о том, что им нужно готовиться к гипотетической войне с Россией. Также об этом регулярно пишут западные СМИ.