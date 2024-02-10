Вечером 9 февраля в Харькове зафиксировано падение российского БПЛА в Немышлянском районе города, поврежден гражданский объект.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

Также, по его словам, россияне атаковали кафе в Великом Бурлуке Харьковской области.

"На данный момент - без пострадавших", - сообщил Синегубов.

Между тем в украинских телеграм-каналах уже появилось видео мощного пожара после атаки беспилотника. По предварительным данным, пожар – в промзоне на севере города.

Напомним, минувшей ночью беспилотники атаковали Змиевскую общину в Харьковской области. Пожары вспыхнули в здании гостиницы и на летней площадке ресторана. Сгорели три авто. Также повреждены частные дома, трехэтажное здание комплекса отдыха и столовая.

Ранее мы писали, что ночью в Харькове ракетным ударом было повреждено медучреждение. Сообщалось о раненых.

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