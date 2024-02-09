Ночью 9 февраля беспилотники атаковали Змиевскую общину в Харьковской области. Пожары вспыхнули в здании гостиницы и на летней площадке ресторана. Сгорели три авто.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

Также повреждены частные дома, трехэтажное здание комплекса отдыха и столовая.

По словам Синегубова, пострадал гражданский, которому на месте была оказана медицинская помощь.

Напомним, недавно россияне применили минимум 6 БПЛА Shahed в Змиеве Чугуевского района. Повреждены гражданское предприятие и частные жилые дома. Ранения получили мужчины 52 и 61 года.

Как мы писали, сегодня ночью РФ выпустила по Украине 16 "Шахедов". Силы ПВО сбили 10 беспилотников в пределах Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.

Война в Украине идет уже 716-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

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