Ночью 9 февраля россияне выпустили по Украине 16 ударных беспилотников типа "Shahed-136/131". Силы ПВО сбили 10 дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в своем телеграм-каналы.

Указывается, что беспилотники запускались с мыса Чауда в Крыму и из Курской области РФ. К отражению воздушной атаки были привлечены подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате боевой работы уничтожены 10 "Шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Ранее мы писали, что накануне в Бериславе Херсонской области два человека погибли в автомобиле, по которому ударил беспилотник. Также в больницу доставлен 58-летний мужчина, получивший травму в результате обстрела Белозерской общины.

Война в Украине идет уже 716-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

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