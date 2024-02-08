В Бериславе Херсонской области два человека погибли в автомобиле, по которому ударил беспилотник.

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области.

По данным следствия, 8 февраля около 16:00 на автодороге недалеко от города Берислав правоохранители обнаружили горящий автомобиль, внутри которого были тела двух погибших людей. Вероятно в транспорт попал дрон-камикадзе. Остальные подробности происшествия устанавливаются.



Также в больницу доставлен 58-летний мужчина, получивший травму в результате обстрела Белозерской общины. В момент атаки мужчина пытался добраться до укрытия.

Начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее мы писали о том, что на выезде из Берислава Херсонской области беспилотник нанес удар по машине скорой помощи.

А также, что россияне с дрона сбросили взрывной предмет на местного жителя Берислава.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду 7 февраля Украина подверглась новому массированному ракетному удару. В ВСУ заявили, что сбили 29 ракет из 44. Большинство сбитых ракет - это крылатые Х-101/Х-555/Х-55.

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