В Херсоне от сегодняшнего российского обстрела центра города погиб ещё один мирный житель.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своём телеграм-канале.

"Стало известно ещё об одном погибшем в результате вражеского обстрела центра Херсона около 12.00. Мужчина 60-ти лет получил травмы, не совместимые с жизнью. К настоящему времени известно о четырёх погибших и одном раненом. Информация уточняется", - пишет Мрочко.

Напомним, сегодня днем россияне нанесли удар по центру Херсона. В результате обстрела загорелась машина. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в салоне машины тела двух погибших мужчин. Также травмы, несовместимые с жизнью, получила 66-летняя женщина, которая в этот момент находилась на улице.

Из-за того, что россияне постоянно бьют по жилым районам Херсона в любое время суток, в том числе и днём, глава ГВА просит горожан быть осторожными.

Накануне россияне ударили по центру Херсона авиабомбой. Есть раненые. Появились фотографии больших разрушений в районе.

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