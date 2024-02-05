Сегодня днем россияне нанесли удар по центру Херсона. В результате обстрела три человека погибли.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В центральной части Херсона российские оккупанты обстреляли легковой автомобиль", - написал он.

В результате обстрела машина загорелась. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в салоне машины тела двух погибших мужчин.

Также из-за артиллерийского удара травмы, несовместимые с жизнью, получила 66-летняя женщина. В момент обстрела она находилась на улице.

Кроме того, из-за вражеских ударов пострадал 24-летний херсонец. Его с взрывной травмой доставили в больницу.

Накануне по центральному району Херсона войска РФ ударили авиабомбой. Ранения получили 17-летний подросток и женщина 73 лет, которая находилась во дворе. Повреждены многоэтажные и частные дома.

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