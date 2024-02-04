В Херсонской области за минувшие сутки россияне совершили 37 обстрелов, выпустив 92 снаряда, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг направил 13 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - написал он.

Напомним, 2 февраля россияне ударили авиабомбой по центру Херсона. Ранены 17-летний подросток и женщина 73 лет. Повреждены многоэтажные и частные дома в центральном районе города.

Ранее мы писали, что российские военные обстреляли жилые кварталы Херсона. Под ударом была городская больница. Ранения получили трое медицинских работников. В больнице выбиты окна, повреждены кабинеты.

Война в Украине идет уже 711-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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