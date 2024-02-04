В воскресенье, 4 февраля, в Украине идет 711-й день войны с Россией.

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4 февраля

11:35 Вчера вечером российская ДРГ пыталась прорваться в Сумской области, заявил командующий Объединенных сил Наев

По его словам, стрелковый бой длился около полутора часов. Российская группа насчитывала десять человек. Целью, судя по всему, было взятие украинского опорного пункта.

После первого отпора на границе, россияне сменили тактику, разделившись на две группы.

"Одна из них под прикрытием своей артиллерии производила эвакуацию тел убитых и раненых. Вторая группа предприняла попытку обойти опорный пункт с бокового фланга. Но к этому времени к месту боя прибыла контрдиверсионная группа", - сообщил генерал.

11:28 Россияне продвинулись в зону застройки Авдеевки, в городе идут уличные бои, а ситуация стала критической.

Об этом заявил главред "Цензора" Юрий Бутусов.

По его данным, российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки (прорыв РФ в Авдеевку с северной стороны вчера подтверждали украинские и западные источники).

"Если мерить по прямой, то передовые подразделения врага находятся в полутора километрах от въезда в город. Две недели назад враг сумел зайти на две улицы на южной окраине города. Ситуация критическая", - заявил Бутусов.

Проблемы ВСУ, по его словам, состоят в истощении личного состава, боеприпасов и в слабом взаимодействии украинских подразделений.

Кроме того, россияне развернули охоту за украинскими операторами дронов. По словам Бутусова, "любые сооружения и места установки антенн подвергаются ударам артиллерии и бомбардировке управляемыми авиабомбами".

"Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание самоуспокаивать себя и не раздражать высшее руководство "плохими новостями". А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию. Поэтому нет адекватного реагирования на изменения обстановки", - сообщает Бутусов.

10:26 Германия подпишет с Украиной соглашение о гарантиях безопасности 16 февраля в Берлине.

Об этом со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщает Frankfurter allgemeine Zeitung.

Подписание пройдет в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в Берлине в эти дни.

09:58 На днях украинские паблики массово писали о гибели при ударе по аэродрому Бельбек российского генерала Александра Татаренко.

Однако ВСУ сегодня эти слухи опровергли.

"Наши источники это не подтверждают", - сказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

09:33 Вчерашняя атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога – одна из самых массированных за год.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

По данным компании, ремонтные работы после удара "Шахедов" в ночь на 3 февраля ещё продолжаются.

"Ремонтным бригадам пришлось в течение дня дважды возвращать свет потребителям в регионе. Сейчас работы как в магистральных, так и распределительных сетях еще продолжаются, но энергопитание уже возобновлено", - говорится в заявлении "Укрэнерго".

08:52 В Лисичанске под завалами обстрелянный пекарни нашли тела 28 человек, сообщили в РФ, которая сейчас контролирует город.

Разбор завалов продолжается.

Reuters пишет, что место, куда предположительно был прилет, соответствует локации бывшего ресторана "Адриатика" (то есть там могло быть и сейчас заведение общепита).

Украина событий в Лисичанске не комментировала.

08:30 За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Всего россияне нанесли 2 ракетных и 65 авиационных ударов, совершили 53 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении отражены 5 атак возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении отразили 8 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, Тернов и Ямполевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении отбили 27 атак врага у Новокалинового и Авдеевки и еще 3 атаки вблизи Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении отбито 7 атак неподалеку от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении отбили 3 атаки южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении отражена атака противника в районе Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил 5 безуспешных штурмовых действий.

08:00 В Херсонской области за минувшие сутки россияне совершили 37 обстрелов, выпустив 92 снаряда, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг направил 13 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - написал он.