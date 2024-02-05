Власти Херсонской области запретили въезд иностранных волонтеров в ряд населенных пунктов региона.

Теперь без согласования с ОВА и военным командованием в ряд населенных пунктов не будут пускать представителей иностранных, консульских учреждений или представительств международных организаций.

Запрет распространяется на следующие населенные пункты:

Кизомис, Громадное, Берегово, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Никольское, Понятовка, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Тягинка, Львово, Ольговка, Бургунка, Николаевка, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевка, Красный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Милово, Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны, Гавриловка, Михайловка, Золотая Балка и Осокоровка.

Напомним, ранее в Херсонской области погибли два волонтера-француза.

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