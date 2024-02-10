В Харькове, где дроны попали по топливному объекту, сгорели заживо две семьи.

Об этом сообщили глава следствия областной Нацполиции Сергей Боливинов.

По его словам, в одном доме нашли пять тел, включая троих детей. В другом доме ещё двух взрослых.

Дома загорелись после того, как началась утечка топлива, которое смешалось со снегом и растеклась по улице. Отсюда массовое горение ближайшего частного сектора.

Напомним, что в ночь на 10 февраля российские военные атаковали Украину "Шахедами". 23 из 31 было сбито Воздушными силами ВСУ. В Харькове после прилета загорелась АЗС, а после и частные дома. Есть погибшие.

Глава Харьковской ОВА сообщал о семи погибших, среди них трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев. Некоторые дома сгорели полностью, десятки получили повреждения.

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