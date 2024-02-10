Ночью был массированный налет из 31 "Шахеда" по Одесской и Харьковской областям. Сбито 23 дрона.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Основные направления удара Одесщины и Харьковщины", — заявили в Воздушных силах.

"Шахеды" запускали из Балаклавы и мыса Чауда – Крым, Курской области – РФ.

Для отражения атаки привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилет беспилотников по АЗС из-за которого произошел масштабный пожар.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что семь человек погибли, среди них трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев.

Некоторые дома сгорели полностью, десятки получили повреждения.

Погибшие - жители одного из домой, который задело взрывом.

Ещё видео горящих домов после прилёта в Харькове.

Власти города сообщают об ударе по автозаправке и о разливе топлива.

МВД пишет об ударе по объекту гражданской инфраструктуры.

Ночью мы сообщали, что в Харькове зафиксировано падение российского БПЛА в Немышлянском районе города, поврежден гражданский объект.

Ранее беспилотники атаковали Змиевскую общину в Харьковской области. Пожары вспыхнули в здании гостиницы и на летней площадке ресторана. Сгорели три авто. Также повреждены частные дома, трехэтажное здание комплекса отдыха и столовая.