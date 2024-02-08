В Украина разработали аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", способный поражать цели на расстоянии до 40 километров.

Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, понадобилось полгода, чтобы "разогнать рынок" этих дронов.

"Сейчас на радарах есть несколько компаний, и мы тестируем их продукты. В ближайшие недели решится судьба контрактов на производство дронов типа "Ланцет". Трудно назвать конкретные даты, но думаю, что в течение двух месяцев начнет появляться информация в российских пабликах, как горят их танки", - сказал Федоров.

Телеграмм-каналы публикуют фото, как утверждается, украинских аналогов "Ланцетов".

Ранее главком ВСУ Залужный заявил, что для технологического перевооружения Украине потребуется 5 месяцев. Напомним, в своей колонке Залужный призвал сосредоточиться на производстве и применении беспилотников на фронте, поскольку по остальным позициям Украина над РФ в обозримом будущем преимущества иметь не сможет.

При этом мы писали о том, как ВСУ хочет компенсировать нехватку снарядов беспилотниками. Планируют произвести миллион дронов.

Война в Украине идет уже 715-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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