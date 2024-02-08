"Дроны-убийцы", впервые появившиеся в Украине, — оружие будущего, которое меняет баланс между людьми и технологиями в войне.

Об этом пишет The Economist в материале, который вынесен на обложку свежего номера.

Американские артиллерийские снаряды с gps-наведением стоят 100 тыс. долларов за штуку. Поскольку умное оружие дорогое, его мало.

"А что, если бы вы могли объединить точность и изобилие? Впервые в истории войн ответ на этот вопрос дается на полях сражений в Украине. Дрон не является чудо-оружием — такого не существует. Дроны-fpv, как правило, имеют малую дальность действия, несут небольшую полезную нагрузку и плохо справляются с плохой погодой. По этим причинам они (пока) не заменят артиллерию. Но они все равно могут нанести большой вред", - пишет издание.

При этом они могут стоить всего несколько сотен долларов, печататься в любом подвале на 3D-принтере. А потому вскоре ими будут вооружены и различные террористы и повстанцы по всему миру.

Следующая стадия развития дронов, с которой уже экспериментируют Украина и Россия, - автономная навигация и распознавание целей.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Украина пытается компенсировать недостаток боеприпасов, изготовив миллион дронов. Но ее мощности ограничивает то, что беспилотники приходится производить небольшими партиями на секретных объектах, тогда как РФ разворачивает их серийное производство.

Главком ВСУ Валерий Залужный в своей недавней статье также писал, что дроны - это лучший способ для Украины избежать втягивания в позиционную войну, где у нее нет преимущества.

Также РФ собирается наращивать производство FPV-дронов и вложить в эту сферу миллиард долларов.

Война в Украине идет уже 715-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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