Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине не нужны поставки дронов из Евросоюза, поскольку она сама их производит.

Об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

"Им не нужны дроны. Я посетил несколько производств и был очень удивлен возможностями ваших инженеров по созданию компаний по производству дронов высокого качества", - сказал Боррель на брифинге.

Также он заявил, что ЕС рассчитывает поставить обещанный к марту миллион снарядов (даже чуть больше - 1 млн 155 тыс.) до конца этого года.

Говорит, промышленный комплекс ЕС повысил свои возможности на 40%, поэтому такое обещание будет более реальное, чем первоначальное.

Ранее Боррель объяснил, что ЕС не выполняет собственные планы поставок Украине артиллерийских снарядов не потому, что у стран Евросоюза не хватает производственных мощностей, а потому что они экспортируют снаряды в другие страны.

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