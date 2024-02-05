Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не выполняет собственные планы поставок Украине артиллерийских снарядов не потому, что у стран Евросоюза не хватает производственных мощностей, а потому что они экспортируют снаряды в другие страны.

Об этом сообщает служба новостей BBC.

"Проблема сегодня состоит не в недостатке мощностей у европейской промышленности. Не то чтобы нам нужно было покупать (снаряды) где-то еще, потому что мы не можем сами произвести. Мы можем произвести. Но важная часть нашей продукции экспортируется в третьи страны", - сказал Боррель в Варшаве после встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Как передает корреспондент BBC в Варшаве, Боррель считает, что лучше пусть страны ЕС договорятся со своими клиентами и перенаправят продукцию в Украину.

"То есть лучший способ - попробовать сказать остальным: пожалуйста, подождите, вы же не воюете, вы можете подождать сколько-то месяцев - и перенаправить продукцию в Украину. Это - политическое решение, которое должны принять страны союза", - сказал Боррель.

Напомним, Евросоюз в прошлом году пообещал до марта поставить Украине один миллион снарядов, но на деле сможет выполнить это обещание максимум наполовину. Поэтому некоторые страны ЕС, в частности, Чехия, предлагают закупить снаряды для Украины за пределами союза.