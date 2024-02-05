"Экспорт в третьи страны". Боррель объяснил, почему Евросоюз не смог обеспечить Украину миллионом снарядов
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не выполняет собственные планы поставок Украине артиллерийских снарядов не потому, что у стран Евросоюза не хватает производственных мощностей, а потому что они экспортируют снаряды в другие страны.
Об этом сообщает служба новостей BBC.
"Проблема сегодня состоит не в недостатке мощностей у европейской промышленности. Не то чтобы нам нужно было покупать (снаряды) где-то еще, потому что мы не можем сами произвести. Мы можем произвести. Но важная часть нашей продукции экспортируется в третьи страны", - сказал Боррель в Варшаве после встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
Как передает корреспондент BBC в Варшаве, Боррель считает, что лучше пусть страны ЕС договорятся со своими клиентами и перенаправят продукцию в Украину.
"То есть лучший способ - попробовать сказать остальным: пожалуйста, подождите, вы же не воюете, вы можете подождать сколько-то месяцев - и перенаправить продукцию в Украину. Это - политическое решение, которое должны принять страны союза", - сказал Боррель.
Напомним, Евросоюз в прошлом году пообещал до марта поставить Украине один миллион снарядов, но на деле сможет выполнить это обещание максимум наполовину. Поэтому некоторые страны ЕС, в частности, Чехия, предлагают закупить снаряды для Украины за пределами союза.