Украинским военным не хватает артиллерийских снарядов и боеприпасов для ПВО.

Об этом сообщает пишет Bloomberg.

Агентство пишет, что ситуация на фронте становится с каждым днем все более ужасной.

"Сообщения с фронта показывают, что ситуация там становится все более ужасной: украинским военным временами приходится с трудом сдерживать войска Москвы. Недавние волны российских ракетных атак также привели к гибели десятков человек, поскольку ПВО Украины, которая в значительной степени опирается на дорогие перехватчики, предоставленные союзниками, не смогла уничтожить столько атакующего оружия, сколько в прошлом", - пишет издание со ссылкой на западных чиновников.

Один источник говорит, что в последние месяцы Украина создала некоторые запасы ключевых боеприпасов, чтобы обеспечить снабжение. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов.

По словам министра обороны Эстонии Певкура, армия РФ выпускает в три раза больше снарядов, чем ВСУ. Хотя украинское оружие более точное и его нужно меньше, чтобы нанести тот же ущерб, недостаток количества не может быть полностью преодолен.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что КНДР снабжает Россию снарядами лучше, чем Запад Украину.

Также сообщалось, что Франция за год выпускает столько снарядов калибра 155 мм, сколько ВСУ тратят за 3-4 дня.