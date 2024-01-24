Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что КНДР снабжает Россию снарядами лучше, чем Запад Украину.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild

По словам Дмитрия Кулебы, Украина значительно увеличила производство и продолжает это делать, но без западной помощи сложно. Учитывая, что РФ нашла себе союзника в лице КНДР.

"Хотя Украина значительно увеличила собственное производство и будет продолжать это делать, мы по-прежнему видим, что западная оборонная промышленность не способна производить достаточное число артиллерийских боеприпасов. Как бы безумно это ни звучало, но похоже, что Северная Корея — более эффективный партнер для России, чем для нас друзья. Это смешно. И это должно измениться", - заявил министр иностранных дел Украины.

Говорит, Киев ценит предоставленную помощь, но "масштаб войны требует большего" и более быстрого принятия решений.

"Когда доходит до принятия конкретных решений, мы видим, как наши партнеры порой тонут в бесконечных дискуссиях. Но времени тонуть нет, надо плыть", - говорит Кулеба.

Также он заверил, что Украина не будет атаковать территорию РФ немецкими дальнобойными ракетами Taurus в случае их передачи - а только по российской военной инфраструктуре на территории Украины.

Ранее мы писали о том, что по информации CNN, то без помощи США Украина не сможет наносить удары по России и захваченным РФ территориям.

Война в Украине идет уже 700-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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