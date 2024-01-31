Лидеры Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов написали письмо с призывом усилить военные поставки Украине.

Его публикует Financial Times.

"Украина не имеет достаточного количества артиллерийских боеприпасов. А обязательства по военной поддержке рискуют не соответствовать потребностям Украины. В начале прошлого года ЕС поставил перед собой амбициозную цель - поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. Суровая правда: мы не достигли этой цели. Но мы не можем просто так отказаться от своего обещания", - пишут лидеры.

Они призывают Запад найти возможности для ускорения поставок снарядов, потому что новые заказы, которые размещаются сегодня, "достигнут поля боя только к следующему году".

"Это может быть путем пожертвования существующих запасов или совместных закупок боеприпасов через нашу оборонную промышленность", - предлагают лидеры.

Они отмечают, что от Украины зависит будущее Европы, поэтому на европейцах "лежит особая ответственность".

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западная поддержка Украины находится на "критическом этапе". Он сказал, что страны Евросоюза должны значительно увеличить свою помощь Киеву.

Ранее в Пентагоне признали, что у США закончились деньги для Украины.