Белый дом подтвердил, что республиканцы и демократы в Сенате приближаются к договоренностям о границе, на которые завязано финансирование Украины, и призвал Палату представителей "не становиться на пути".

Об этом заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о "добросовестной работе над тем, чтобы достичь реального прогресса в одном из важнейших вопросов, стоящих перед нами – обеспечения безопасности нашей границы".

"Теперь нужно, чтобы спикер Джонсон сделал шаг со своей стороны и обеспечил полномочия и ресурсы, определенные в нашем запросе", - сказала Жан-Пьер.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что у законопроекта, в том виде, в котором он обсуждается в Сенате, нет шансов получить одобрение в контролируемой республиканцами нижней палате Конгресса.

Президент США Джо Байден говорил, что закон ему нужен, чтобы разобраться с потоком нелегальных мигрантов через южную границу США.

Однако Джонсон заявил, что "это неправда". По словам спикера, уже действующее законодательство об иммиграции дает Байдену "широкие полномочия" остановить въезд любым группам иностранцев.

Мы разбирались в отдельном материале, почему в США разразился миграционный кризис и как это влияет на Украину.