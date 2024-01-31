Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз надеется предоставить Украине военную помощь минимум на 21 млрд евро в 2024 году.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

"Согласно списку, предоставленному государствами-членами, речь идет о 21 млрд евро на военную поддержку Украины, заложенных в бюджеты на 2024 год", - рассказал Боррель.

Он отметил, что это минимум, поскольку отдельные государства-члены еще не предоставили цифры своей поддержки.

Вместо обещанного ещё в 2023 году 1 млн снарядов ЕС передаст Украине 500 тысяч боеприпасов до марта 2024-го, добавил он.

После неформальной встречи глав оборонных ведомств глава евродипломатии также сообщил, что Евросоюз к концу лета подготовит ещё 20 тысяч украинских военных.

Напомним, ранее Боррель заявил, что "свет в конце украинского тоннеля" не виден. По его словам, европейские санкции "заметно ослабили российскую военную машину, однако она все еще существует".

А канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не сможет сама закрыть потребности Украины в оружии, если американская помощь прекратится, поэтому остальные страны ЕС должны увеличить поставки.