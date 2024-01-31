За день до саммита Евросоюз предложил Венгрии компромиссный вариант, который может устроить все стороны и разблокировать выделение помощи Украине.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Брюссель предлагает ежегодно в течение 4 лет проводить обзор помощи Украине, в ходе которого лидеры ЕС будут обсуждать, как выделяются и тратятся деньги. Однако при этом ни одна страна не сможет наложить вето, как хотел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Предложение было согласовано сегодня на встрече послов стран ЕС. Представитель Венгрии настаивал на необходимости полностью выполнить требование Будапешта.

Другие послы заявили, что не примут идею вето, но открыты для предложенного компромисса и сосредоточены на поиске соглашения, приемлемого для всех 27 стран.

"Уровень нервозности довольно высок. В зале саммита мы увидим, какой гибкостью обладает (Орбан - Ред.)", - сказал участник переговоров.

"На сегодняшний день у нас нет этого соглашения", - сообщил второй дипломат из ЕС.

Советник премьера Венгрии Балаж Орбан тем временем коротко рассказал национальному ТВ: "Мы ведем переговоры".

Ранее Financial Times сообщала, что ЕС готовит удар по экономике Венгрии, если Орбан не проголосует за выделение 50 миллиардов Украине 1 февраля.

А агентство Reuters писало, что страны Евросоюза считают "неприемлемыми" условия Венгрии по финансированию Украины.