В Еврокомиссии сообщили, что механизм для передачи Украине доходов от замороженных активов РФ пока не создан
Механизм передачи Украине доходов от замороженных российских активов пока не создан.
Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
Брюссель приветствует утверждение странами ЕС предложения о переводе этих доходов на отдельный счет для последующего перевода в бюджет ЕС. Теперь решение должен утвердить Совет ЕС.
"Цель этого предложения в том, чтобы доходы от реинвестирования этих активов были переданы в бюджет ЕС и были использованы для Украины. Еврокомиссия работает над тем, чтобы подготовить следующие шаги. Никакого точного тайминга пока нет", - сказал Виганд.
Ранее мы писали о том, что ЕС вряд ли конфискует замороженные активы российского Центробанка. Европейские чиновники считают, что это несет слишком много юридических рисков.
По информации Financial Times США пытаются продвинуть вопрос конфискации российских активов к 24 февраля. При этом Германия, Франция, Италия и ЕС "высказали некоторые оговорки и необходимость тщательно оценить законность конфискации активов Москвы". Европа, где находится большая часть активов, "настроена более осторожно, опасаясь возможных последствий для финансовой стабильности, а также ответных действий со стороны России".