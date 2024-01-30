Механизм передачи Украине доходов от замороженных российских активов пока не создан.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Брюссель приветствует утверждение странами ЕС предложения о переводе этих доходов на отдельный счет для последующего перевода в бюджет ЕС. Теперь решение должен утвердить Совет ЕС.

"Цель этого предложения в том, чтобы доходы от реинвестирования этих активов были переданы в бюджет ЕС и были использованы для Украины. Еврокомиссия работает над тем, чтобы подготовить следующие шаги. Никакого точного тайминга пока нет", - сказал Виганд.

Ранее мы писали о том, что ЕС вряд ли конфискует замороженные активы российского Центробанка. Европейские чиновники считают, что это несет слишком много юридических рисков.

По информации Financial Times США пытаются продвинуть вопрос конфискации российских активов к 24 февраля. При этом Германия, Франция, Италия и ЕС "высказали некоторые оговорки и необходимость тщательно оценить законность конфискации активов Москвы". Европа, где находится большая часть активов, "настроена более осторожно, опасаясь возможных последствий для финансовой стабильности, а также ответных действий со стороны России".