Страны ЕС поддержали план по изъятию прибыли с замороженных российских активов.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на проект документа, который еще предстоит оформить официально "в ближайшие недели".

Это первый шаг "к их возможному использованию для восстановления Украины".

Речь о процентах со 191 миллиарда евро, который находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В соответствии с соглашением, прибыль, полученная Euroclear, будет регистрироваться отдельно и не выплачиваться в качестве дивидендов акционерам - пока страны ЕС единогласно не примут решение об установлении "финансового вклада в бюджет Евросоюза, который должен быть собран из этой чистой прибыли, чтобы поддержать Украину", говорится в тексте документа.

Сроков, когда должно быть принято такое решение, не существует. То есть заморозка процентов не будет автоматически вести к их передаче Украине - потребуется отдельное решение ЕС.

При этом предложение нацелено только на будущую прибыль и не будет применяться ретроспективно - то есть, процентов с активов, которые "набежали" ранее, оно не коснется.

Ранее мы писали о том, что в Евросоюзе боятся конфисковывать замороженные активы Центробанка России из-за юридических рисков.

А также, что министры ЕС согласились на введение налога на прибыль от замороженных российских активов.