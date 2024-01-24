Бельгия передаст Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от процентов по замороженным активам РФ.

Об этом сообщила глава бельгийского Минобороны Людивин Дедондер, передаёт Belga News Agency.

Общая сумма замороженных российских активов в ЕС составляет порядка 180 миллиардов евро, большая их часть находится в Бельгии.

Ранее стало известно, что Бельгия передаст Украине истребители F-16 в 2025 году.

"Высоко ценим вашу непоколебимую поддержку и всестороннее участие в процессе укрепления обороноспособности Вооруженных сил Украины", - сказал министр Рустем Умеров.

Уже сейчас Киев хочет начать процесс отладки цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для этих истребителей.

Мы также сообщали, что, по информации Bloomberg, министры ЕС согласились на введение налога на прибыль от замороженных российских активов. Теперь этот вопрос будет снова рассматриваться послами стран в конце недели. Европейцы в целом согласны, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный Украине, но прямое отчуждение финансов Кремля всё ещё не рассматривается из-за позиции отдельных стран, включая Германию.