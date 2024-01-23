Министры иностранных дел ЕС в целом одобрили введение налога на прибыль, полученную от замороженных российских активов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Теперь этот вопрос будет снова рассматриваться послами стран в конце недели.

Европейцы в целом согласны, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный Украине, но прямая конфискация все еще не рассматривается из-за позиции отдельных стран, включая Германию.

Ранее представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны Евросоюза достигли соглашения приступить к последнему этапу работы над тем, чтобы использовать замороженные российские активы в качестве источника помощи Украине.

Напомним, в США заявили, что конфисковать российские активы в пользу Киева не будет просто.

Накануне западные СМИ писали, что Белый дом поддерживает конфискацию замороженных российских активов, предусмотренную специальным законопроектом. Однако есть опасения, что этот шаг может испортить репутацию финансовой системы США и спровоцировать бегство от доллара.