Соединённым Штатам будет проблематично конфисковать замороженные активы РФ и передать их Украине.

Об этом заявила спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Процесс конфискации российских замороженных активов долгий и непростой, потому что это должно быть коллективным решением всех государств, где эти активы есть. Кроме этого, нужна юридическая основа", - сказала Прицкер.



По мнению спецпредставителя, считать, что отчуждение российских денег станет панацеей или произойдёт очень быстро, неправильно.

По поводу конфискации авуаров РФ на Западе идут долгие дискуссии, власти стран колеблются на этот счет.

Так, недавно западные СМИ писали, что Белый дом поддерживает конфискацию замороженных российских активов, предусмотренную специальным законопроектом.

"Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной власти для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины", - говорится в меморандуме Совета нацбезопасности Белого дома.

А по мнению экспертов Reuters, репарационные облигации могли бы стать альтернативой прямому изъятию замороженных резервов РФ. Вместе с тем, по итоговой оценке Reuters, "было бы лучше, если бы сторонники Украины просто дали ей больше денег".