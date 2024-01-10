Администрация президента Джо Байдена поддерживает закон, который позволит ей конфисковать замороженные российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов, чтобы помочь оплатить восстановление Украины. Белый дом пытается заручиться поддержкой в Конгрессе для дальнейшего финансирования войны против России.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной власти для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины", — говорится в меморандуме Совета нацбезопасности.

Агентство пишет, что поддержка этого шага Байденом возникла после того, как республиканцы в Конгрессе заблокировали финансирование Украины на сумму более 60 миллиардов долларов, а также из-за опасений, что Вашингтон несет слишком большую финансовую нагрузку из-за Украины.

Однако есть опасения, что этот шаг может испортить репутацию финансовой системы США и спровоцировать бегство от доллара. Администрация также хочет согласовать этот шаг с союзниками по "Большой семерке", особенно в Европе, где хранится около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов и где к конфискации относятся прохладно.

Европейский Союз как максимум рассматривает возможность введения налога на непредвиденную прибыль, полученную от замороженных активов Центрального банка России, примерно 190 миллиардов долларов из которых хранятся в бельгийской клиринговой палате Euroclear. Однако прогресс в реализации этого предложения медленный, поскольку несколько ключевых государств-членов, включая Германию и Францию, а также Европейский центральный банк, обеспокоены влиянием, которое этот шаг может оказать на стабильность еврозоны. Также есть опасения, что Москва может принять ответные меры, конфисковав заблокированные в России средства.

Ожидается, что эта тема будет поднята на встрече лидеров "Большой семерки" в преддверии годовщины вторжения России в Украину в следующем месяце.

На днях Владимир Зеленский призвал страны Запада передать Украине 300 миллиардов долларов замороженных за рубежом российских активов.

Накануне Нового года СМИ писали, что США пытаются продвинуть вопрос конфискации российских активов к 24 февраля - двухлетию российского вторжения в Украину.