Запад пока не готов пойти на передачу Украине замороженных резервов Центробанка РФ.

Об этом пишет агентство Reuters.

Как говорится в статье, решение об отчуждении российских активов до сих пор не было принято из-за сомнений в законности такой процедуры.

Вместе с тем, издание считает, что альтернативой "прямого" изъятия денег у Кремля мог бы стать выпуск Украиной "репарационных облигаций".

"Репарационные облигации позволили бы обойти эти (юридические - ред.) проблемы. Украина будет продавать ценные бумаги, которые принесут прибыль, если - и только если - она получит от России репарации за ущерб, нанесенный войной. Выплаты процентов также могут быть увеличены и станут подлежать выплате только в том случае, если Киев получит компенсацию", - пишет издание.

Держатели облигаций при этом не будут иметь договорных прав на замороженные резервы Кремля. Но учитывая, что Россия вряд ли добровольно заплатит, эти активы станут наиболее вероятным источником денежных средств для возмещения ущерба.

Поскольку по резервам начисляются проценты, их можно использовать для выплаты как основной суммы облигаций, так и купонов. Это будет кардинально отличаться от конфискации, поскольку активы будут переданы только в том случае, если законный механизм компенсации сначала постановит, что Украине причинен ущерб.

У Киева будет реальный способ взыскать любую компенсацию ущерба в пределах стоимости резервов РФ. Поэтому Украина сможет выпустить репарационные облигации на сумму до 300 миллиардов долларов. Указанную сумму она сможет получить, если США, ЕС и другие союзники будут готовы купить эти ценные бумаги.

Вместе с тем, по итоговой оценке Reuters, "было бы лучше, если бы сторонники Украины просто дали ей больше денег".

Ранее в Bloomberg писали, сто Кремль готовится к судебным тяжбам в случае конфискации Западом его замороженных активов.

Мы также сообщали, что Владимир Зеленский призвал Запад передать Украине все $300 миллиардов замороженных активов РФ в качестве "платы за агрессию".