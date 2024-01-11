Соединенные Штаты пока не принимали никаких окончательных решений о возможной конфискации замороженных на Западе активов России.

Об этом сообщил на онлайн-брифинге помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

По его словам, упомянутые решения Вашингтон собирается вырабатывать в формате "Большой семерки".

"Решение о том, поступать ли таким образом, как их использовать, не принято. И оно будет принято при взаимодействии с нашими партнерами по G7", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Так он прокомментировал публикацию информационного агентства Bloomberg от 10 января, в которой отмечалось, что американская администрация поддержала прием Конгрессом США законопроекта об изъятии замороженных активов России.

"Мы будем над этим работать с нашими партнерами и, разумеется, с Украиной, определяя путь вперед. Администрация рассматривает этот законопроект как способствующий тому, чтобы США могли продвинуться вперед практическим образом. Так что, по сути, мы просто выполняем обещание, которое G7 уже дала, и готовимся сделать свою часть работы в этом обсуждении", - сказал О'Брайен.

Мы рассказывали, что вчера агентство Bloomberg написало о поддержке Белым домом конфискации замороженных российских активов. Поддержка этого шага Джо Байденом возникла после того, как республиканцы в Конгрессе заблокировали финансирование Украины на сумму более 60 миллиардов долларов, а также из-за опасений, что Вашингтон несет слишком большую финансовую нагрузку из-за Украины.

Тем временем Владимир Зеленский призвал страны Запада передать Украине 300 миллиардов долларов замороженных за рубежом активов РФ.