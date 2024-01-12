Москва заранее готовит судебный иск, чтобы сорвать всякие попытки США или Евросоюза конфисковать замороженные активы Центробанка РФ в пользу Украины. Речь идёт об активах на сумму около 300 миллиардов долларов.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Чиновники в Москве считают, что конфискация этих активов маловероятна. Тем не менее, по данным агентства, российские банкиры готовят соглашение с международными юридическими компаниями, которые будут защищать интересы Кремля в случае, если активы РФ будут отчуждены.

Кремль также заказал экспертный анализ международного финансового законодательства и аналогичных прецедентов в мировой практике, сообщают источники Bloomberg.

В Центрабанке РФ отказались сообщить свои планы, хотя его глава Эльвира Набиуллина заявила, что отчуждение российских активов станет "очень негативным сигналом" для других стран.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль будет оспаривать конфискацию в суде, добавив, что Москва может принять "ответные меры".

"Это повлечет за собой очень серьёзные судебные и юридические издержки для тех, кто принимает такие решения", - заявил Песков.

Источники Bloomberg уверены, что судебные разбирательства помешают переводу российских денег на помощь Украине. Они считают, что Запад имеет мало шансов на победу в суде и не имеет юридических оснований для подобной конфискации.

Напомним, США пока так и не приняли решения насчёт конфискации замороженных активов РФ.

Ранее в Bloomberg писали, что законное обоснование американцами конфискации активов РФ подорвёт влияние Вашингтона во всём мире.