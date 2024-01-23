ЕС вряд ли конфискует замороженные активы российского Центробанка.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников Евросоюза.

"Конфискации российских активов не произойдет. Между странами - членами ЕС нет соглашения по этому поводу", – сказал высокопоставленный источник агентства, знакомый с ходом переговоров.

Европейские чиновники считают, что это несет слишком много юридических рисков.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил Reuters , что относится "с большой осторожностью" к конфискации российских авуаров.

"Представьте, что мы приняли политическое решение передать миллиарды Украине. И шесть месяцев спустя у нас будет юридическое решение, согласно которому нам не разрешено их отдавать. Кто тогда будет платить?" - задал он риторический вопрос.

Сегодня Bloomberg писал, что министры иностранных дел ЕС одобрили введение налога на прибыль, полученную от замороженных российских активов.

Тем временем в США тоже считают, что конфисковать российские активы в пользу Киева не будет просто.