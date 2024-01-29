Послы Евросоюза поддержали предложение об использовании доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине
Постпреды Евросоюза согласовали предварительное предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных активов РФ.
Об этом сообщило представительство Бельгии в Совете ЕС на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
"Послы ЕС только что достигли принципиального согласия по предложению об использовании сверхприбыли, связанной с замороженными активами, для поддержки восстановления Украины", - сказано в сообщении. ", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада передать Украине 300 миллиардов долларов замороженных за рубежом российских активов.
Также на днях США заверили Украину в будущем изъятии (seizure) российских активов и направлении их на финансирование нужд Киева.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Белый дом поддерживает конфискацию замороженных российских активов. Издание пишет, что поддержка такого решения Байденом возникла после того, как республиканцы в Конгрессе заблокировали финансирование Украины на сумму более 60 миллиардов долларов, а также из-за опасений, что Вашингтон несет слишком большую финансовую нагрузку из-за Украины.