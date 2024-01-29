Постпреды Евросоюза согласовали предварительное предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных активов РФ.

Об этом сообщило представительство Бельгии в Совете ЕС на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Послы ЕС только что достигли принципиального согласия по предложению об использовании сверхприбыли, связанной с замороженными активами, для поддержки восстановления Украины", - сказано в сообщении. ", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада передать Украине 300 миллиардов долларов замороженных за рубежом российских активов.

Также на днях США заверили Украину в будущем изъятии (seizure) российских активов и направлении их на финансирование нужд Киева.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Белый дом поддерживает конфискацию замороженных российских активов. Издание пишет, что поддержка такого решения Байденом возникла после того, как республиканцы в Конгрессе заблокировали финансирование Украины на сумму более 60 миллиардов долларов, а также из-за опасений, что Вашингтон несет слишком большую финансовую нагрузку из-за Украины.