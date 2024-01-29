Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что "свет в конце украинского тоннеля" не виден.

Об этом он сказал, выступая на форуме.

"Война продолжается, и бои только усиливаются, и мы не видим свет в конце украинского тоннеля", - сказал Жозеп Боррель.

По его словам, европейские санкции "заметно ослабили российскую военную машину, однако она все еще существует".

Ранее мы писали о том, что Зеленский сказал, что будет счастлив, если Трамп "завершит войну за 24 часа".

А также, что Владимир Зеленский считает, что Европа не сможет поддерживать Украину без помощи США.

Война в Украине идет уже 705-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. За последние дни россияне значительно увеличили количество штурмовых действий. Каждые сутки происходит примерно по полсотни вражеских штурмов на Авдеевском направлении. За неделю РФ сбросила только по Донецкой области около сотни авиабомб. Россияне наращивают интенсивность штурмов и на Северском и Бахмутском направлениях.

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