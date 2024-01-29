Европа без США не справится с поддержкой Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Европа одна не справится на том уровне, на котором Украина получала до этого поддержку. Ни оружием, ни финансово", - сказал президент.

По его словам, задержки с помощью из США уже имеют влияние на некоторых лидеров Евросоюза. И, если помощь в итоге не будет оказана, а Россия продвинется в Украине, в Европе и НАТО может произойти раскол, который грозит "новым разделом мира".

Ранее Владимир Зеленский говорил, что без западной поддержки Россия может захватить Украину, и призвал Запад "не экспериментировать с помощью".

Напомним, накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западная поддержка Украины находится на "критическом этапе". По его словам, страны Евросоюза должны значительно увеличить свою помощь Киеву, поскольку сейчас более чем половину вносит одна Германия, которая пообещала Украине в этом году семь миллиардов евро.

Перед этим министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Соединенных Штатов закончились деньги для помощи Украине. Глава Пентагона сказал, что Штаты не в состоянии поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад.