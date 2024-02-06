Сегодня, 6 февраля, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель со своим специальным советником Заки Лайди прибыл в Киев.

Лайди выложил в соцсети X фотографии с поездом "Укрзализныци".

Напомним, вчера Боррель сообщилл, что отправится с визитом в Украину.

Накануне глава евродипломатии заявил, что ЕС не выполняет собственные планы поставок Украине артиллерийских снарядов не потому, что у стран Евросоюза не хватает производственных мощностей, а потому что они экспортируют снаряды в другие страны. Боррель считает, что лучше пусть страны ЕС договорятся со своими клиентами и перенаправят продукцию в Украину.

Война в Украине идет уже 713-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наиболее сложная ситуация на Авдеевском и Купянском направлении. Также вчера Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней - до 14 мая.

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