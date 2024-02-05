В новом пакете санкций Евросоюза против России не будет новых запретов на импорт.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Европейцы хотят быстро принять этот пакет, успев к годовщине вторжения 24 февраля. А потому не хотят включать в него нормы, которые вызовут дебаты.

В новом пакете может быть расширен список российских компаний, которым фирмы ЕС не могут продавать товары двойного назначения.

Отдельные страны ЕС призывают запретить больше российского экспорта, например, алюминия. Они могут войти уже в 14-ый пакет санкций, который Еврокомиссия предложит обсудить сразу после принятия 13-го.

Politico добавляет, что ближайшим пакетом могут также ограничить российских дипломатов. Им могут разрешить ездить только в пределах страны, где они аккредитованы, а не по всей Шенгенской зоне. Об этом давно просила Чехия.

Хотя Politico отмечает, что в Шенгенской зоне почти нет проверок на границах стран, потому реализовать норму будет сложно.

Politico называет 13-ый пакет скорее символическим и добавляет, что его содержание сведется в основном к пополнению санкционных списков и списков товаров, запрещенных к экспорту в Россию.

Напомним, ЕС хочет одобрить 13-й пакет санкций ко второй годовщине вторжения РФ.

Ранее Financial Times писал, что устойчивость российской экономики "ошеломила" экспертов, которые считали, что уже первый раунд санкций приведет РФ к катастрофе.