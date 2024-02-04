Устойчивость российской экономики "ошеломила" экспертов, которые считали, что уже первый раунд санкций приведет РФ к катастрофе.

Об этом пишет газета Financial Times.

"Вместо этого, по их словам, Кремль выбрался из рецессии, уклоняясь от попыток Запада ограничить свои доходы от продажи энергоносителей и наращивая расходы на оборону (которые утроились - Ред.)", - говорится в публикации.

Несмотря на риски перегрева российской экономики, "на данный момент она сохраняет устойчивый рост", поскольку получает "колоссальные доходы" от продажи энергоресурсов. Сейчас они выше, чем в среднем за последние десять лет.

FT отмечает, что западные эксперты называют экономическую политику Кремля "военным кейнсианством", что является радикальным отходом от всей макроэкономической политики президента РФ Владимира Путина.

Новый подход заключается в стимулировании роста путем наращивания расходов, особенно военных. Путин недавно пообещал работникам военных предприятий загрузку "на годы вперед".

"Наибольшая нехватка кадров наблюдается в машиностроительной и химической промышленности, многие предприятия вынуждены работать в несколько смен для выполнения госзаказов", - писал Институт Гайдара в Москве.

На этом фоне "Киев и его союзники не сделали достаточно для улучшения возможностей Украины" с военным обеспечением, как признал на днях главком ВСУ Валерий Залужный.

Ссылаясь на данные финских экономистов, FT пишет, что в 2022–2023 годах военное производство РФ выросло на 35%, гражданское же осталось на прежнем уровне. В то же время накануне Путин заявил, что гражданское производство выросло на 27% с начала войны.

Тем не менее западные экономисты считают, что такой рост госрасходов создает риск "перегрева" российской экономики, о котором говорит и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Рост госрасходов уже привел к росту инфляции до 7-7,5%, что побудило поднять ключевую ставку до 16% - это даже выше, чем в Украине.

Также "ловушкой для Кремля" западные экономисты считают высокую стоимость импорта, который из-за санкций идет в РФ окольными путями. Это приводит к росту цен и создает постоянное давление на курс рубля.

Напомним, осенью Еврокомиссия пересмотрела свой прогноз динамики ВВП РФ по итогам 2023 года. Если раньше ожидалось падение на 0,9%, то после пересмотра прогнозировался рост на 2%.

В свою очередь МВФ считает, что в этом году российская экономика будет расти гораздо быстрее, чем ожидалось ранее, поскольку этому поспособствуют военные расходы РФ.