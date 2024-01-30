МВФ считает, что в этом году российская экономика будет расти гораздо быстрее, чем ожидалось ранее, поскольку этому поспособствуют военные расходы РФ.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Как пишет издание, прогнозируется, что валовой внутренний продукт России вырастет на 2,6 процента в этом году, что более чем вдвое превышает темпы, прогнозируемые МВФ еще в октябре, и немного медленнее, чем рост на 3 процента, прогнозируемый на 2023 год.

Повышение прогноза роста ВВП России на 1,5 процентных пункта является самым большим среди всех экономик, о которых говорится в обновленной версии "Перспектив развития мировой экономики" фонда, - аналитики, опубликованной во вторник.

"Эти цифры поднимут новые вопросы по поводу эффективности многочисленных раундов западных санкций, направленных на сокращение бюджетных доходов, собираемых Кремлем для финансирования его войны в Украине", – пишет FT.

Отметим, сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рост ВВП России в 2023 году после уточнения данных может составить 4% после падения на 2,1% в 2022 году.

Ранее мы писали, что в 2022 году Россия заняла восьмое место в десятке ведущих экономик мира, несмотря на санкции.

Осенью "Страна" сообщала, что Еврокомиссия пересмотрела свой прогноз динамики ВВП РФ по итогам 2023 года. Если раньше ожидалось падение на 0,9%, то после пересмотра прогнозировался рост на 2%.