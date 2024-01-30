США столкнулись со "смертельной спиралью" растущего госдолга, считает писатель, автор "Черного лебедя" Нассим Николас Талеб, который предсказал финансовый кризис 2008 года.

Его мнение приводит агентство Bloomberg.

По оценке Талеба, дефицит бюджета США разрастается до такой степени, что потребуется чудо, чтобы ущерб нивелировался.

"Пока Конгресс продолжает увеличивать лимит долга и заключать сделки, потому что боится последствий правильных поступков (такова политическая структура политической системы), в конечном итоге у вас возникнет долговая спираль. А долговая спираль подобна спирали смерти", - сказал эссеист на мероприятии для Universa Investments.

Талеб определил растущую долговую нагрузку как "белого лебедя" - то есть вероятный риск. Причина этого, по его мнению, заключается в том, что мир стал гораздо более взаимосвязанным из-за глобализации, и проблемы в одном регионе могут сказаться по всему миру.

Писатель далеко не единственный, кто выражает обеспокоенность по поводу растущей суммы долга США, отмечает Bloomberg. В этом месяце бывший министр финансов США Роберт Рубин заявил, что экономика Штатов находится в "ужасном положении" в отношении дефицита федерального бюджета.

Напомним, госдолг США достиг в январе рекордной цифры в 34 трлн долларов (более 120% ВВП).

Ранее сообщалось, что в Конгрессе высчитали: через 30 лет госдолг США будет более 180% ВВП.

Как мы писали, 2 июня Сенат США утвердил решение Палаты представителей Конгресса об очередном повышении потолка госдолга.

На следующий день Джо Байден подписал одобренный законопроект о повышении потолка госдолга страны до 2025 года.