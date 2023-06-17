Государственный долг Соединенных Штатов впервые превысил 32 триллиона долларов.

Как пишет New York Times, эта отметка наступила на девять лет раньше, чем предполагалось в предпандемических прогнозах.

Причина - "чрезвычайные расходы на устранение воздействия Covid-19 наряду с вялым экономическим ростом".

Газета пишет, что к концу десятилетия долг может достичь 50 триллионов даже с учетом недавно принятого двухпартийного соглашения по сокращению расходов. Эксперты Фонда Петерсона выразили обеспокоенность в связи с прогнозами, которые предполагают рост госдолга на 127 триллиона долларов за 30 лет, что приведет к расходам на выплату процентов к 2053 году в размере 40 процентов от всех федеральных доходов.

Предыдущий уровень американского государственного долга оценивался в 31,95 триллиона долларов.

Напомним, в начале месяца президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка госдолга страны до 2025 года. Затем лимит будет увеличен.

Накануне директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что госдолг США остается устойчивым, и ситуация вокруг него пока не вызывает паники. Она также добавила, что представляемый ею финансовый институт выступает за разрешение текущей неопределенности вокруг госдолга США как можно скорее.