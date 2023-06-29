Совокупный государственный долг США в 2053 году достигнет 181% ВВП. А федеральная задолженность в виде находящихся у населения ценных бумаг в ближайшие 10 лет составит 115% ВВП.

Такие данные содержит доклад Бюджетного управления Конгресса - федерального учреждения, которое предоставляет законодателям США экономическую информацию, оценки и прогнозы.

При этом еще в феврале управление прогнозировало, что объем госдолга к 2053 году достигнет 195% ВВП. Авторы доклада поясняют, что эксперты решили сократить ожидаемый показатель в связи с достигнутой администрацией президента США Джо Байдена и республиканцами договоренностью о повышении потолка госдолга до 2025 года и снижении бюджетных расходов.

По прогнозам управления, дефицит бюджета США в течение следующих 30 лет значительно превысит средний показатель 1993-2022 годов в 3,7% ВВП, достигнув 6,4% ВВП в 2033 году и 10% ВВП в 2053 году.

До 2053 года уровень дефицита бюджета будет находиться на отметке около 7,3% ВВП - более чем в два раза выше, чем в среднем за последние полвека. В этом году, как ожидается, дефицит бюджета составит 5,8% ВВП.

Задолженность в виде находящихся у населения ценных бумаг достигнет 98% ВВП в этом году, а в 2029 году составит рекордные 107% ВВП.

Авторы документа считают, что расходы на выплату процентов по облигациям, системы соцобеспечения и программы здравоохранения будут продолжать расти, в то время как доходы останутся практически неизменными, в районе 18-19% ВВП и продолжат снижаться до 2026 года.

Ставки индивидуального подоходного налога вернутся к более высоким уровням после 2025 года, когда истечет срок действия налоговых сокращений, принятых еще предыдущей администрацией Дональда Трампа в 2017 году.

Законодатели от обеих партий обязались сохранить все или часть этих налоговых сокращений, при этом Байден намерен оставить их только для американских семей, зарабатывающих менее $400 тысяч в год. Такие шаги приведут к увеличению отношения долга к ВВП, подчеркивается в докладе управления.

"Расходы по займам в масштабах всей экономики возрастут, что приведет к сокращению частных инвестиций", - считают авторы работы. Более того, отмечают они, высокие расходы по процентам, выплачиваемым зарубежным держателям облигаций, снизят международный доход США.

Как мы писали, 2 июня Сенат США утвердил решение Палаты представителей Конгресса о повышении потолка госдолга.

На следующий день Байден подписал одобренный законопроект о повышении потолка госдолга страны до 2025 года.