Евросоюз хочет ко второй годовщине вторжения РФ одобрить выделение Украине 50 млрд евро помощи, первые 5 млрд доходов от замороженных российских активов и 13-ый пакет санкций.

Об этом пишет Financial Times.

"Это деньги, оружие и санкции в то время, когда мы понимаем, что [украинцам - Ред.] нужна поддержка. Но через два года наши возможности ограничены", - заявил изданию дипломат ЕС, участвовавший в переговорах.

Сообщается о планах расширить списки подсанкционных лиц и организаций.

Новые меры "вряд ли" будут включать запрет на импорт российского алюминия, как того требуют Польша и страны Балтии, отмечает FT. Возможны и другие смягчения, чтобы получить поддержку для их одобрения среди всех стран ЕС.

Ранее Bloomberg сообщал, что новые санкции могут включать усиление торговых ограничений и возможностей РФ обходить текущие санкции через третьи страны и компании в самом ЕС.

Также ранее писали, что министры иностранных дел ЕС в целом одобрили введение налога на прибыль, полученную от замороженных российских активов. Прямая конфискация все еще не рассматривается из-за позиции отдельных стран, включая Германию.