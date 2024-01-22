Венгрия выступила против создания военного фонда Евросоюза для финансовой помощи Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает Bloomberg.

Сийярто уточнил, что вопрос будет обсуждаться во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 29 января.

Ранее сообщалось о новом способе военной помощи Украине, предложенном Европейской службой внешних связей, который подразумевает создание военного фонда на сумму более 20 млрд евро, который будет выделять на военные компенсации по пять миллиардов ежегодно в течение четырех лет. Идея состоит в том, чтобы выплачивать эти деньги странам ЕС за совместные закупки военной помощи.

Перед этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что финансовая помощь Украине должна поступать из внебюджетных источников и не на долговременной основе, чтобы не навредить бюджету Евросоюза. Венгерский политик предложил вариант решения этой проблемы, согласно которому средства для Украины будет выделять каждая страна Евросоюза отдельно в соответствии со своим ВВП.