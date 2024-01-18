Европарламент поддержал резолюцию, в которой осуждается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан за "систематический подрыв ценностей Евросоюза" и за вето на выделение помощи Украине.

Это одна из попыток лишить Венгрию права голоса при принятии решений в Евросоюзе. В то же время резолюция Европарламента не имеет юридической силы.

Об этом пишет Reuters.

Как сообщает агентство, евродепутаты призывают "сделать еще один шаг в процедуре обеспечения верховенства закона, который может в конечном итоге привести к приостановлению права голоса Венгрии в ЕС".

Издание отмечает, что речь идет о механизме наказания по статье 7, который является "длительным и сложным", а потому "маловероятным в обозримом будущем".

"Резолюция не имеет юридической силы, но усиливает политическое давление на Орбана в преддверии саммита лидеров ЕС в Брюсселе 1 февраля, на котором вновь будет предпринята попытка договориться о новой помощи Украине", - пишет Reuters.

Отметим, что для принятия этого решения, также как и любого другого, нужно согласие всех членов ЕС, включая Венгрию, что нереально.

Кроме того, словацкий премьер Фицо уже пообещал не позволить ЕС лишить Венгрию права голоса.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что и дальше хочет блокировать выделение помощи Киеву, но предложил свой механизм её формирования.