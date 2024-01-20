Европейский Союз планирует произвести не менее 1,3 миллиона боеприпасов к концу 2024 года, поскольку перед ним стоит двойная цель: предоставить военную поддержку Украине и обеспечить собственные резервы.

Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, сообщает RTBF.

"Мы продолжим совершенствовать наши производственные мощности, вероятно, до 1,3-1,4 миллиона до конца этого года, и продолжим значительно увеличивать их в следующем году", – сказал он.

При этом он отказался раскрывать производственные мощи на данный момент.

"С такой мощностью, чтобы производить миллион снарядов, мы должны убедиться, что большинство из них попадает в Украину в приоритетном порядке. Потому что именно там есть неотложная потребность", - добавил Бретон.

Согласно его заявлению, Европейский Союз достигнет поставленной цели по созданию производственных мощностей на уровне одного миллиона снарядов в год к марту или апрелю 2024 года.

"Мы переживаем решающий момент для нашей коллективной безопасности в Европе, и в захватнической войне, которую в Украине ведет РФ, Европа должна и будет продолжать поддерживать Украину всеми своими ресурсами", – отметил Бретон.

Напомним, литовский депутат Европарламента в декабре заявил, что миллион боеприпасов, который Евросоюз обещал Украине до марта, вероятно, будет поставлен до июня.

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