В Украине начал работу открытый Государственный реестр санкций.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности Украины на своей странице в Фейсбуке.

Получить доступ к актуальной информации о подсанкционных юридических и физических лицах может любой желающий.

К настоящему времени в реестре числятся 17 202 физических и юридических лица, попавшие под ограничения. Ведение реестра обеспечивает аппарат СНБО Украины.

"Согласно решению СНБОУ, реестр - это информационно-коммуникационная система, обеспечивающая сбор, накопление, защиту, учёт, отображение, обработку и предоставление информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции. Источниками информации Реестра выступают решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также судебные решения о применении санкций", - сказано в сообщении.

Данные в реестре обновляются оперативно. Они открыты и общедоступны, кроме случаев, предусмотренных законом. Также есть возможность в электронной форме получить выписку с информацией по какой-либо из записей.

Ранее мы анализировали вероятность того, что санкции СНБО будут введены против гендиректора компании Dragon Capital Томаша Фиалы.

Мы также сообщали, что недавно Владимир Зеленский ввёл в действие новые санкции СНБО в отношении российских граждан и компаний.